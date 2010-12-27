Выборгские парки и скверы снова обработают от клещей

Работы проведут 16, 19 и 20 августа в утреннее время.

В пятницу, понедельник и вторник, 16, 19 и 20 августа, в Выборге проведут очередную обработку зеленых зон от клещей. Сотрудники отдела по благоустройству отметили, что используемые препараты не опасны для людей и животных. Тем не менее, горожан попросили воздержаться от прогулок в местных парках и скверах во время работ. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

График проведения работ сильно зависит от погоды. Процедура дезинсекции занимает пару часов и проводится в утреннее время. - рассказали сотрудники отдела по благоустройству Выборгского района

График обработок следующий:

16 августа:

07.00 - лесная зона по ул. Гагарина за домами № 55, 59, 67,

08.00 - территория Южного кладбища (Большая Прорубная – Последняя);

19 августа:

05.00 – парк Ленина (от ул. Пионерской до Московского пр.),

06.00 – набережная Салакка-Лахти (от гостиницы "Дружба" до Крепостного моста);

20 августа:

06.00 – Интендантская гора (Одесский пер. - ул. Гагарина - Певческое поле),

07.00 – зеленая зона (от ул. Данилова, д. 1 до ул. Гагарина);

07.00 – Батарейная гора (ул. Физкультурная - 2-ая Южная и ул. Южная Крепость - ул. Батарейная).

Напомним, что подобные мероприятия проходят в Выборге несколько раз в год. В последний раз зеленые зоны обрабатывали весной текущего года.

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Фото: Pixabay