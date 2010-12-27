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На Советской улице в Выборге еще один участок дороги станет односторонним
Сегодня, 19:03
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Butenko

На Советской улице в Выборге еще один участок дороги станет односторонним

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На участке от Выборгской улицы до улицы Морской Набережной будет разрешена парковка с правой стороны.

Администрация Выборгского района предупреждает местных автолюбителей: еще один участок движения в Выборге станет односторонним. Изменения коснутся улицы Советской - автомобильной дороги, которая пролегает в центре города, неподалеку от порта.

Как стало известно Piter.TV, с 14 августа здесь вводится одностороннее движение от ул. Выборгской до ул. Морской Набережной. При этом, судя по свежеустановленным знакам, обновились и правила парковки на улице. Теперь на Советской появилась возможность парковки "елочкой" по правой стороне.

Водителей просят учитывать изменения в карте дорожного движения при поездках по центральной части города. 

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района

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Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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