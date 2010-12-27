В Выборге прошло заседание противоэпизоотической комиссии

Руководитель станции по борьбе с болезнями животных Выборгского района Александр Русских рассказал собравшимся об эпизоотической обстановке на территории РФ.

Состоялось заседание противоэпизоотической комиссии по недопущению возникновения в Выборгском районе очагов птичьего гриппа, оспы овец и африканской чумы свиней.

В мероприятии приняли участие представители районной ветеринарной службы, сельхозпредприятий, фермеры, а также главы администраций поселений района. Вела заседание начальник отдела аграрной политики администрации МО "Выборгский район" Елена Мерзликина.

Руководитель станции по борьбе с болезнями животных Выборгского района Александр Русских рассказал собравшимся об эпизоотической обстановке на территории РФ.

В частности, он сообщил, что в 47-м регионе остается угроза распространения птичьего гриппа из-за обнаружения специфических антител в биоматериалах, полученных от дикой перелетной птицы на территории Вологодской области, и напомнил о существующих требованиях к птицеводческим подворьям.

Также он рекомендовал вести строгий учет сельскохозяйственных животных и призвал участников заседания оперативно информировать специалистов ветслужбы в случае необходимости.

"Выборгский район является благополучным по эпизоотическому состоянию, - отметила начальник отдела аграрной политики районной администрации Елена Мерзликина. - Профилактические меры и строгое соблюдение требований содержания животных и птицы помогут противостоять угрозе возникновения заболеваний".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО