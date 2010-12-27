В Выборге прошло заседание по подготовке к отопительному сезону

Участниками стали представители ТСЖ и управляющих организаций и коммунальных предприятий.

В Выборге состоялось второе заседание межведомственной комиссии по подготовке к отопительному сезону. Его провел заместитель главы районной администрации Дмитрий Самойленко.

Участниками стали представители ТСЖ и управляющих организаций и коммунальных предприятий.

Дмитрий Самойленко обратил внимание представителей жилищных организаций на необходимость соблюдения Правил подготовки к отопительному сезону, утвержденных Правительством ЛО (Постановление N 177 от 19 июня 2008г.). Более 25 обслуживающих организаций упустили нормативные сроки и не предоставили в администрацию согласованные с ресурсоснабжающей организацией графики предъявления внутридомовых систем на готовность.

Остальные приступили к работам. По данным теплоснабжающей организации 87 домов у 7 обслуживающих организаций уже прошли проверку тепловой инспекции. Это низкий показатель, поскольку еще предстоит принять более 200 домов в Выборге и более 1000 по всему Выборгскому району.

О работах, которые проводятся на объектах теплоснабжения, рассказал технический директор АО "Выборгтеплоэнерго" Сергей Вилков: "Полным ходом идут работы по техническому перевооружению котельной на Складском проезде 3, которая обслуживает микрорайон Кировские дачи. Пока котельная остановлена на плановый ремонт, монтируют новую систему газопотребления, устанавливают горелки и производят обвязку котлов. Работы должны быть завершены вовремя, в регламент укладываемся. Далее приступаем к перевооружению котельной на ул.Промышленная,4 – пос. Лазаревка. Обе котельные в этом году были оснащены новыми системами резервного топлива и электрогенераторами, которые обеспечат надежность и бесперебойность работы объектов".

В этом году запланирована масштабная реконструкция участка магистральной теплосети от ул.Маяковская 2 до ул.Северный Вал 1. В августе (во время останова котельной на ул. Маяковская 5) трубопроводы будут заменены на новые.

Выполняются и текущие плановые мероприятия: котельные проходят профилактику, на внутриквартальных тепловых сетях устраняют выявленные в ходе испытаний дефекты.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО