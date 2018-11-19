В Выборге прошло мероприятие, посвященное международному Дню белой трости

Празднование международной даты прошло в рамках декады инвалидов в Выборге.

В четверг, 21 ноября, в рамках декады инвалидов, в Выборге прошло праздничное мероприятие, посвященное международному дню Белой трости. Праздник отметили в БК "Дружба".

Белая трость олицетворяет незрячего человека. Этот день призван привлечь внимание к проблемам незрячих людей и сформировать к ним толерантное отношение. Выборжане уже традиционно отмечают эту дату. Они собираются вместе, общаются и делятся своими проблемами.

Мероприятие посетил председатель выборгской организации Всероссийского общества слепых Виктор Седов. Он рассказал, зачем нужна общественная организация общества слепых:

"Членам организации намного легче решать возникающие у них проблемы. Так как мы связаны с администрацией города, пенсионным фондом и центром социальной защиты, мы знаем, куда надо обращаться в случае возникновения трудностей", - отметил Виктор Седов.

Также, до праздничного банкета, состоялась встреча с представителями соцзащиты. В рамках своеобразного круглого стола, члены общества смогли задать вопросы, связанные с правами инвалидов. После, состоялся концерт.

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Видео: Piter.TV