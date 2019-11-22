Международный день белой трости отмечают в Петербурге 15 октября

Людей с нарушением зрения поддерживает город различными видами пенсий, социальными выплатами и пособиями.

В воскресенье, 15 октября, в Петербурге отмечают Международный день белой трости. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

По данным информационной системы "Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга", на начало года в Северной столице проживают 7816 людей с нарушением зрения, среди них – 392 ребенка.

В Петербурге многое делается для создания комфортной городской среды для граждан с инвалидностью, в том числе и по зрению. Мы адаптируем к их потребностям транспортную систему и государственные учреждения, создаём возможности для трудоустройства, у нас действуют различные меры социальной поддержки. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Людей с нарушением зрения поддерживает город различными видами пенсий, социальными выплатами и пособиями. За счет средств федерального бюджета они обеспечиваются техническими средствами реабилитации и набором социальных услуг.

В Петербурге для пассажиров с нарушениями зрения устройствами звукового ориентирования "Говорящий город" оснащены 83 вестибюля метро, более 4 тыс. автобусов и 100% троллейбусов и трамваев. Кроме того, система внедрена во многих музеях, поликлиниках, больницах, универсамах, учебных заведениях.

Работает и первая в России школа-интернат №1 им. К. К. Грота. В ней учатся 350 детей с нарушением зрения. Обучение длится 13 лет. Учреждение разработало способ сдачи ЕГЭ по системе Брайля.

Фото: Piter.TV