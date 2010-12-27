Выборгские депутаты примут участие в Декаде инвалидов

В конце ноября, или же в начале декабря традиционно отмечается Декада инвалидов. Мероприятие приурочено к Международному Дню инвалидов (проходит ежегодно 3 декабря по решению ООН с 1993 года).

В Выборге прошло еще одно собрание комиссии по социальным вопросам совета депутатов МО "Город Выборг". На котором было принято решение о старте Декады инвалидов в предстоящем месяце, 19 ноября, 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Участниками собрания стали главы общественных организаций слепых и глухих, клуба "Корчагинец", представители здравоохранения, социальной защиты населения, предпринимательского сообщества, районной администрации. пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Планами на организацию предстоящих мероприятий, приуроченных к Декаде инвалидов, поделилась с пресс-службой начальник отдела культуры Галина Цветкова.

Как и в предыдущие годы, в поликлинике предполагается организовать день приема врачами-специалистами людей с ограниченными возможностями (по предварительному списку). Кроме того, некоторые выборгские салоны и парикмахерские готовы предложить услугу "Бесплатная стрижка", а кинотеатр "Выборг-палас" показы художественных фильмов. Галина Цветкова, начальник отдела культуры

Местом проведения праздненств по традиции станет выборгский Дворцец культуры. Перед самим концертом для инвалидов будут организованы специализированные индивидуальные тренинги по вопросам страхования, оказания бесплатных медицинских услуг, предоставления всевозможных льгот и прочее.

Напомним, Декада инвалидов является своеобразным обращением к гражданам на наличие проблем у людей с ограниченными возможностями. О просьбе быть внимательнее, милосерднее к ним, оказывать всяческую помощь, воспринимать их как равных. Мероприятие предоставляет шанс действительного человеческого участия и помощи в конкретных делах.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО