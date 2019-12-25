Беглов обратился к петербуржцам накануне Дня инвалидов

Сегодня в Северной столице инвалидам помогают 18 центров социального обслуживания и 17 центров социальной реабилитации.

В четверг, 3 декабря, во всем мире отмечается международный День инвалидов. Губернатор Александр Беглов выступил по этому поводу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам градоначальника, традиции поддержки людей с ограниченными возможностями в Северной столице были сильны всегда. На сегодняшний день, людям с ограниченными возможностями помогают 18 центров социального обслуживания и 17 центров социальной реабилитации.

Также в Северной столице развивают безбарьерную среду на улицах города.

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Фото:Беглов/вк