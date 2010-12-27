В Выборге прошли профилактические мероприятия по правилам поведения на водных объектах

Участниками мероприятий стали школьники в возрасте от 14 до 18 лет.

В Выборгском районе прошли профилактические мероприятия по правилам поведения на водных объектах. Участниками учений стали школьники в возрасте от 14 до 18 лет. Также для ребят был организован инструктаж по правилам пожарной безопасности с распространением наглядной агитации.

Организаторами мероприятия стали сотрудники ОНД и ПР Выборгского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области совместно с представителями регионального отделения РОССОЮЗСПАС, Выборгского местного отделения ЛОО "ВДПО" и специалистом администрации МО "Советское городское поселение".