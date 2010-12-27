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В Выборге прошли профилактические мероприятия по правилам поведения на водных объектах
Сегодня, 19:26
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KaterinaKono13

В Выборге прошли профилактические мероприятия по правилам поведения на водных объектах

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Участниками мероприятий стали школьники в возрасте от 14 до 18 лет.

В Выборгском районе прошли профилактические мероприятия по правилам поведения на водных объектах. Участниками учений стали школьники в возрасте от 14 до 18 лет. Также для ребят был организован инструктаж по правилам пожарной безопасности с распространением наглядной агитации.  

Организаторами мероприятия стали сотрудники ОНД и ПР Выборгского района УНД и ПР ГУ МЧС России  по Ленинградской области совместно с представителями регионального отделения РОССОЮЗСПАС, Выборгского местного отделения ЛОО "ВДПО" и специалистом администрации МО "Советское городское поселение".

Теги: выборг, новости выборга
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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