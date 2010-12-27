В Выборге прошла XXXIX осенняя выставка-ярмарка

По традиции дипломами районной администрации были отмечены предприятия и организации, фермерские хозяйства и предприниматели за активное участие в организации и проведении XXXIX универсальной осенней выставки-ярмарки и продвижение качественных товаров на потребительский рынок нашего района.

В минувшие выходные в нашем городе проходила ежегодная осенняя выставка-ярмарка.

Поздравили с праздником участников и гостей мероприятия заместитель председателя областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Александр Варенов, а также и. о. главы администрации МО "Выборгский район" Владимир Рошкович.

По традиции дипломами районной администрации были отмечены предприятия и организации, фермерские хозяйства и предприниматели за активное участие в организации и проведении XXXIX универсальной осенней выставки-ярмарки и продвижение качественных товаров на потребительский рынок нашего района.

"Из года в год выборгская выставка-ярмарка не теряет популярности, - отметил Владимир Рошкович. – Приятно отметить, что среди участников не только фермеры и сельскохозпредприятия Выборгского района, но и организации пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятия торговли и общественного питания, ремесленники из разных регионов Российской Федерации".

В этом году в рамках мероприятия свою продукцию представили товаропроизводители из Ленинградской, Воронежской, Московской, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Псковской областей, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Краснодарского края, Республики Беларусь.

Свои высококачественные товары покупателям также предложили 19 крестьянско-фермерских хозяйств, 10 сельскохозяйственных предприятий и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также 5 личных подсобных хозяйств из Выборгского района.

Посетителям выставки-ярмарки был представлен разнообразный ассортимент продуктов: саженцы, овощи, мясо, рыбная продукция, мед, сухофрукты и др.

Атмосферу праздника создали исполнители и творческие коллективы. Для маленьких выборжцев работали детские площадки.

Организаторы: администрация МО "Выборгский район".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО