В Выборге прошел второй заплыв на открытой воде "Vyborgswim"

В этом году соревнования прошли в акватории лыжной базы "Старт". Самому старшему участнику этого заплыва - 78 лет.

В минувшее воскресенье в Выборге состоялся второй заплыв на открытой воде "Vyborgswim". В этом году соревнования прошли в акватории лыжной базы "Старт".

В заплывах на дистанциях "морская миля" (1852 м), 3000 м и 6000 м приняли участие порядка 180 человек из Выборга и района, Ленинградской области и других субъектов страны, а также спортсмены из ближнего зарубежья. Возраст участников от 18 лет и старше.

Выборг не случайно был выбран для проведения соревнований. Он всегда был одним из самых спортивных городов Ленинградской области. В год здорового образа жизни, одной из основных целей мероприятия является привлечение граждан, в том числе молодежи, к занятиям спортом. отметил председатель областного комитета по молодежной политике Алексей Орлов

В церемонии награждения победителей соревнований принял участие заместитель главы администрации Николай Шишкин.

Выражаю восхищение участникам, которые преодолели такие длинные дистанции. Особые слова благодарности - организаторам данных заплывов. Сегодня получился яркий и зрелищный спортивный праздник. председатель областного комитета по молодежной политике Алексей Орлов

Также Николай Шишкин поздравил всех собравшихся с Днем Военно-морского флота России.

По итогам "Vyborgswim" на дистанции "морская миля" лучшими среди женщин в своих возрастных категориях стали Валентина Запатрина и Елена Водоватова. У мужчин на этой же дистанции - Александр Беляев, Максим Слащилин, Андрей Митрофанский и Виталий Плотников.

В заплыве на 3000 м победителями среди женщин стали Анастасия Рябова и Арина Жарикова, у мужчин - Михаил Дурнев, Константин Слипенко, Сергей Ходырев.

На самой длинной дистанции в 6 000 м лучшей среди женщин стала Надежда Куликова, у мужчин - Дмитрий Евсюков, Владимир Ковтун, Олег Дмитриев.

Отметим, что самому старшему участнику этого заплыва - 78 лет.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО