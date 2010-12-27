В Выборге прошел традиционный спортивный праздник "Фаворит" и кинофестиваль"

На стадионе "Авангард" собрались спортсмены, тренеры, представители предприятий и организаций, жители города. Почетными гостями мероприятия стали ветераны спорта Выборгского района.

Третьего августа состоялся традиционный спортивный праздник "Фаворит" и кинофестиваль", посвященный Всероссийскому Дню физкультурника.

На стадионе "Авангард" собрались спортсмены, тренеры, представители предприятий и организаций, жители города. Почетными гостями мероприятия стали ветераны спорта Выборгского района.

Поздравить с праздником участников состязаний, любителей активного образа жизни пришли представители Законодательного собрания Ленинградской области, администрации МО "Выборгский район", депутатского корпуса, а также российской киноиндустрии, приехавшие на XXVII фестиваль "Окно в Европу".

Открыл мероприятие первый заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Владимир Рошкович. Он выразил слова благодарности спортсменам и ветеранам спорта: "Своими победами вы прославляете Выборг и Выборгский район не только на соревнованиях регионального и федерального значения, но и на международном уровне".

Затем он вручил благодарственные письма главы администрации МО "Выборгский район" тренерам и спортсменам, работникам СШОР "Фаворит". которые принимали активное участие в соревнованиях различного уровня, вели плодотворную работу в сфере физической культуры и спорта в Выборгском районе.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Олег Петров поздравил всех обравшихся с Днем Ленинградской области. Праздничные мероприятия, в которых принимает участие и делегация от Выборгского района, проходят сегодня в Бокситогорске.

"Районная администрация уделяет особое внимание развитию физкультуры и спорта. Открываются новые стадионы, спортивные залы и площадки. В Выборге уже два бассейна и в скором времени появятся сразу три ледовые арены: в Выборге, Рощино и Светогорске, - отметил Олег Петров. – Поэтому неслучайно, что выборгские спортсмены показывают такие высокие достижения в различных видах спорта".

Также он выразил благодарность ОО "Фаворит-Выборг" за активное участие в организации и проведении многочисленных спортивных и культурных мероприятий в Выборге, в том числе праздника "Фаворит и кинофестиваль", который "объединяет искусство и спорт".

С приветственными словами к участникам праздника обратились гости кинофестиваля "Окно в Европу" экс-чемпион мира по боксу, актер Николай Валуев и актер Тимур Ефременков.

Особые слова признательности Николай Валуев адресовал ветеранам спорта: "Вся ваша жизнь принадлежит спорту. Вы много сделали для Отечества и вы, по праву, служите примером для молодых спортсменов. Преемственность поколений - это важно в любом деле, и спорте в том числе".

Также в рамках мероприятия он вручил благодарность Совета Федерации Федерального собрания РФ заслуженному мастеру спорта, двукратному паралимпийскому чемпиону и трехкратному чемпиону мира по футболу Алексею Тумакову за многолетний добросовестный труд, высокие спортивные достижения, значительный вклад в развитие физической культуры и спорта.

Затем состоялась спартакиада для команд предприятий, учреждений и организаций Выборга и района, победителями которой стали представители Выборгского судостроительного завода.

Также прошли соревнования по теннису, тайскому боксу, волейболу. На футбольном поле состоялись игры среди 20 дворовых команд избирательных округов города. Первое место заняла футбольная команда округа №5 Выборга.

Кроме того, все желающие приняли участие во всероссийской акции "Зарядка с чемпионом", которую в этом году провел заслуженный мастер спорта России, восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу Павел Коржавых, и попробовали свои силы в сдаче норм ГТО.

Организаторами мероприятия являются комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район" и общественное объединение "Фаворит-Выборг".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО