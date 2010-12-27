В Выборге прошел XXIX турнир по волейболу, посвященный памяти Михаила Острунского

Организаторами мероприятия являются МБУ "ФСЦ "Фаворит", федерация волейбола города Выборга и Выборгского района.

В минувшие выходные на стадионе "Авангард" прошел XXIX турнир по волейболу, посвященный памяти Михаила Острунского. В соревнованиях, которые проходили в течение двух дней, приняли участие 32 мужские и женские команды, а также 16 смешанных команд из Выборга и района, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всего около 500 человек.

С приветственным словом к участникам, болельщикам и организаторам мероприятия обратился заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Евгений Шестаков. Он отметил, что волейбольный турнир памяти знаменитого выборгского волейболиста Михаила Давыдовича Острунского в 29 раз собирает в Выборге тех, кто ведет здоровый образ жизни, кто любит спорт и, в частности, волейбол.

Затем Евгений Шестаков принял участие в играх в составе команды ветеранов волейбола "Старт".

По результатам турнира среди женских команд (возраст участниц от 16 лет и старше) первое место заняла команда "RUSH" (г. Выборг), второе – "Эдельвейс" (г. Санкт-Петербург), третье – "Авангард" (г. Выборг).

Женщины от 40 лет и старше: первое место - у команды "Прима" (г. Приморск), второе – у "Винтаж" (г. Выборг), третье – у "Точки Тюнинга" (г. Санкт-Петербург).

Среди мужских команд, возраст участников от 16 лет и старше, первое место заняла команда "Аmsterdam" (г. Выборг), второе – "Президент Консалт" (г. Санкт-Петербург), третье – "Барсы" (г. Санкт-Петербург);

У мужчин от 45 лет и старше: первое место - у команды "Искра" (г. Санкт-Петербург), второе – у "Ветеранов Благодатной" (г. Санкт-Петербург), третье – у "Фантома" (г. Выборг).

Организаторами мероприятия являются МБУ "ФСЦ "Фаворит", федерация волейбола города Выборга и Выборгского района.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО