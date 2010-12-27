В Выборге прошел 33-й районный конкурс техников-биологов

Техники-биологи показали свои знания в четырех испытаниях - теоретических и практических.

Состоялся 33-й районный конкурс техников-биологов. Мероприятие прошло на базе племенного завода СПК "Поляны" (Полянское сельское поселение).

Поприветствовали участников глава МО "Полянское сельское поселение" Александр Дружинин, председатель СПК "Поляны" Магомед Рамазанов и другие.

Профессия техника-биолога очень важная в животноводстве. Нет телят - нет молока. В нашем районе получили надой на одну фуражную корову более 8 000 кг, на 100 коров приходится 80 телят. Это по сравнению с прошлым годом составило на 9 телят больше. Показатели высокие, и чтобы их удержать и двигаться дальше, необходимо повышать профессионализм специалистов. Этому способствуют, в том числе, подобные конкурсы. Руководитель АПК Выборгского района Надежда Литвиненко

В профессиональном состязании приняли участие 8 специалистов из молочных хозяйств района. Техники-биологи показали свои знания в четырех испытаниях - теоретических и практических.

По итогам конкурса и производственным показателям I место завоевала Елена Кокунина – 93,48 балла (СПК "Рябовский", Приморское городское поселение).

II место – у Елены Янковской – 92,38 балла (СПК "Поляны", Полянское сельское поселение).

III место заняла Светлана Шейка – 88,48 балла (ООО "СП Матросово", Советское городское поселение).

Теперь участникам, занявшим I и II места, предстоит защищать честь Выборгского района на областном конкурсе техников-биологов, который пройдет в августе.

В рамках мероприятия были отмечены ветеран производства, техник-биолог СПК "Поляны" Александра Айматова, которая проработала в отрасли 17 лет, и самый молодой участник конкурса, техник-биолог ООО "Сельхозпредприятие "Смена" Анастасия Воронова, у которой стаж работы - 9 месяцев.

Также за высокий уровень подготовки, обеспечения всего технологического процесса конкурса была вручена благодарность от администрации Выборгского района председателю СПК "Поляны" Магомеду Рамазанову и коллективу племенного завода.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО