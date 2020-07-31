В Выборге пройдут выборы губернатора Ленобласти и депутата ЗАКСа

Дату выборов назначили на 13 сентября 2020 года - в единый день голосования.

10 июня Законодательное собрание Ленинградской области приняло постановление о назначении выборов губернатора Ленобласти, также о назначении дополнительных выборов депутата ЗАКСа Ленобласти шестого созыва по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1.

Как сообщает председатель территориальной избирательной комиссии Выборгского района Александр Лысов, дополнительные выборы пройдут в единый день голосования – 13 сентября. Они будут связаны с досрочным прекращением депутатских полномочий Владимиром Цоем в сентябре 2019 года.

И на выборах Губернатора Ленинградской области, и на дополнительных выборах депутата ЗАКСа избиратели Ленинградской области cмогут проголосовать на любом удобном для них избирательном участке в Ленинградской области вне зависимости от места регистрации.

С 29 июля у нас начали работать пункты приема заявлений по месту нахождения в пределах Ленобласти. Любой гражданин может прийти в территориальную избирательную комиссию, в МФЦ, выйти на портал Госуслуг, написать заявление и получить открепительный талон, где он может проголосовать по месту нахождения. - отметил Лысов.

Отметим, что всю информацию по предстоящим выборам можно найти на сайте ТИК Выборгского района.