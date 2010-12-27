В Выборге пройдут праздничные мероприятия ко Дню Военно-морского флота России

Администрация Выборгского района опубликовала на сайте программу мероприятий в городе на День Военно-морского флота.

В воскресенье, 28 июля, в Выборге пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-морского флота России.

В 10.30 состоится торжественная церемония возложения цветов к памятникам Петру I и генерал-адмиралу графу Ф.М. Апраксину.

В 12.00 на Рыночной площади города начнется концертно-развлекательная программа с участием ВИА "Полосатый Рейс" (г. Санкт-Петербург).

Также на набережной 40-летия ВЛКСМ творческие номера представят детские коллективы города Выборга. Начало в 13.00.

В это же время начнет свою работу полевая кухня.

Кроме того, с 10.00 до 18.00 все желающие смогут посетить гастрономический фестиваль "Выборгский пикник", открытие которого состоится 27 июля. Подробнее: http://vbglenobl.ru/news/vyborg-priglashaet-gostey-na-piknik.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО