В Выборге пройдут мероприятия в честь Дня защитника Отечества

В Выборгском районе пройдут различные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. В программе: спортивные состязания, творческие встречи и концерты.
Завтра, 20 февраля, во Дворце культуры (ул. Советская, д.16) состоится IV открытый фестиваль-конкурс кадетских классов "Виват, кадет!". Начало в 12.00.
Основные мероприятия в Выборге пройдут 23 февраля:
- В 12.00 состоится торжественное возложение венков и цветов к памятникам Петру I и Апраксину Ф.М., братскому захоронению на 4 км Ленинградского шоссе, мемориалу на Южном кладбище и памятнику "Танк".
- В 13.00 на площади Выборгских полков начнется торжественный митинг, в котором примут участие военнослужащие, ветераны, учащиеся кадетских классов выборгских школ, студенты и др.
- В 14.00 во Дворце культуры – торжественное собрание и праздничный концерт "Во славу Отечества".
- Завершится праздничная программа фейерверком на стадионе "Авангард". Начало в 19.00.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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