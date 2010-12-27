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В Выборге пройдут мероприятия в честь Дня защитника Отечества
Сегодня, 10:44
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KaterinaKono13

В Выборге пройдут мероприятия в честь Дня защитника Отечества

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В программе: спортивные состязания, творческие встречи и концерты.

В Выборгском районе пройдут различные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. В программе: спортивные состязания, творческие встречи и концерты.

Завтра, 20 февраля, во Дворце культуры (ул. Советская, д.16) состоится  IV открытый фестиваль-конкурс кадетских классов "Виват, кадет!". Начало в 12.00.

Основные мероприятия в Выборге пройдут 23 февраля:

  • В 12.00 состоится торжественное возложение венков и цветов к памятникам Петру I и Апраксину Ф.М., братскому захоронению на 4 км Ленинградского шоссе, мемориалу на Южном кладбище и памятнику "Танк".
  • В 13.00  на площади Выборгских полков начнется торжественный митинг, в котором примут участие военнослужащие, ветераны, учащиеся кадетских классов выборгских школ, студенты и др.
  • В 14.00 во Дворце культуры – торжественное собрание и праздничный концерт "Во славу Отечества".
  • Завершится праздничная программа фейерверком на стадионе "Авангард". Начало в 19.00.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области,

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