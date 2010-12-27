В Выборге пройдут лыжные гонки "VyborgSki"

Организатором соревнований выступает администрация МО "Выборгский район" при участии МБУ Физкультурно-спортивный центр "Фаворит" и районного совета молодежи.

В субботу, 2 марта, на лыжной базе МАУ "СЗК "Фаворит" (п. Кировские дачи, ул. Лесхозная, 12) состоятся открытые лыжные гонки "VyborgSki".

Организатором соревнований выступает администрация МО "Выборгский район" при участии МБУ Физкультурно-спортивный центр "Фаворит" и районного совета молодежи.

Программа соревнований (общие старты): 10.00 – для участников детских групп (до 18 лет) на дистанции 10 км свободным стилем. 10.10 - для участников детских групп на дистанции 5 км свободным стилем. 11.00 - для участников от 18 лет на дистанции 30 км свободным стилем. 11.10 - на дистанции 20 км свободным стилем. 11.20 - на дистанции 10 км свободным стилем. 13.45 - награждение победителей и призеров.

К участию приглашаются желающие разных возрастных групп (до 18 лет, старше 18 лет).

На дистанции 10 км, 20 км, 30 км допускаются только спортсмены, имеющие специальную подготовку, и при наличии медицинской справки о допуске к соревнованиям.

Более подробную информацию о соревнованиях можно узнать на сайте www.tourdevyborg.com . Также здесь проходит предварительная регистрация участников, которая продлится до 28 февраля (включительно).

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО