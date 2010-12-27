В Выборге пройдет традиционная XXXIX осенняя выставка-ярмарка

В рамках мероприятия будет представлена сельскохозяйственная продукция, продукты пищевой и перерабатывающей промышленности и рыбопромышленного комплекса, семена, рассада и посадочный материал, садовый инвентарь, текстильные и хозяйственные товары, обувь, одежда, сувениры, изделия народных промыслов.

В предстоящие выходные, 28 и 29 сентября, в Выборге на территории ярмарки "Южная" будет работать традиционная XXXIX осенняя выставка-ярмарка.

Торжественное открытие состоится в субботу в 11.00.

В рамках мероприятия будет представлена сельскохозяйственная продукция, продукты пищевой и перерабатывающей промышленности и рыбопромышленного комплекса, семена, рассада и посадочный материал, садовый инвентарь, текстильные и хозяйственные товары, обувь, одежда, сувениры, изделия народных промыслов и др. Также запланирована концертная программа и детская анимация.

Вниманию автомобилистов! На время работы выставки-ярмарки с 09.00 до 18.00 будет ограничено движение транспортных средств: - ул. Азбучная (от пр. Победы до ул. 2-й Южной); - ул. Августовская (от ул. 2-й Южной вокруг территории ярмарки "Южная").

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО