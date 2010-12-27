В Выборге пройдет театральный фестиваль "Балтийский кукловорот"

Местом проведения фестиваля станет государственный театр драмы и кукол "Святая крепость".

Театральный фестиваль "Балтийский кукловорот" пройдет в Выборге с 15-22 сентября 2019 года. Местом его проведения станет государственный театр драмы и кукол "Святая крепость".

В рамках большой культурной программы, посвящённой Году Театра в России и 90-летию Международного Союза деятелей театров кукол "UNIMА", вниманию зрителей будут представлены конкурсные спектакли профессиональных театров кукол РФ, а также Финляндии, Норвегии, Испании, Аргентины, Эстонии.

Россию представят Москва, Санкт-Петербург, города Ленинградской области.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 15 сентября на уличной сцене театра "Святая крепость" (г. Выборг, ул. Спортивная, д.4), в 15.00 часов. Вход свободный.

Задачами фестиваля является укрепление международных связей и знакомство зрителей с современными творческими достижениями театров кукол разных стран.

Программа фестиваля:

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО