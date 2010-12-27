В Выборге пройдет районный этап экологической акции "Чистые игры"

В Выборге акция проводится уже в третий раз. В этом году выбор территории для уборки пал на одно из самых посещаемых мест для отдыха в городе.

В предстоящую субботу, 8 июня, на Батарейной горе нашего города пройдет районный этап экологической акции "Чистые игры". Начало в 12.00.

Неравнодушные жители и гости Выборга объединятся в команды, чтобы очистить территорию от мусора. Участников акции обеспечат необходимым инвентарем. Весь собранный мусор будет сдан на переработку. По итогам мероприятия самые активные будут поощрены памятными подарками.

В Выборге акция проводится уже в третий раз. В этом году выбор территории для уборки пал на одно из самых посещаемых мест для отдыха в городе.

В "Чистых играх" могут принять участие все желающие. Для этого необходимо заранее зарегистрироваться на сайте: cleangames.ru/events/vbg3, или непосредственно перед началом мероприятия. Начало регистрации в 11.30. С подробной информацией можно ознакомиться здесь: https://vk.com/wall-42574835_12795.

Организаторы: комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район", МАУ "Дом молодежи", общественное движение "Зеленое будущее".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО