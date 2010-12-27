В Выборге пройдет прием по вопросам водоснабжения-водоотведения

Руководство ГУП "Леноблводоканал" проводит личный прием граждан во всех районах Ленинградской области.

Руководство ГУП "Леноблводоканал" проводит личный прием граждан в районах Ленинградской области. В Выборге личный прием состоится 9 июля 2019 года в 10 часов по адресу: г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 13.

Обращение о личном приеме можно подать через форму обратной связи на официальном сайте ГУП "Леноблводоканал" www.vodokanal-lo.ru (кнопка "обратиться" на главной странице) или по телефону (812) 403-00-53, доб. 923.

Сергей Морозов ежемесячно проводит личный прием жителей Ленинградской области. Также личный прием проводят начальники всех районных производственных управлений. Но иногда важно задать свой вопрос напрямую руководителю предприятия - для этого Сергей Морозов проводит личный прием граждан в районах" сообщает пресс-служба ГУП "Леноблводоканал"

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО