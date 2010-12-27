В Выборге пройдет международный турнир по боксу

Участниками турнира станут спортсмены из Санкт-Петербурга, Ленобласти, Выборга, Пскова, Новгородской области, республики Карелия, Финляндии и Эстонии.

В предстоящую пятницу, 26 октября, в 16:00 в Выборге состоится открытие международного турнира по боксу. Соревнования пройдут в рамках памяти тренеров Ленинградской области и продлятся вплоть до 28 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Участниками турнира станут спортсмены из Санкт-Петербурга, Ленобласти, Выборга, Пскова, Новгородской области, республики Карелия, Финляндии и Эстонии. Соревнования пройдут под эгидой общественного объединения "Фаворит-Выборг", федерации бокса Выборгского района и федерации бокса Ленобласти.

Сами соревнования пройдут 27-ого октября 2018 года в 12:00, а торжественное награждение победителей и призеров - 28-ого октября в 11:00. Вход для зрителей свободный. Турнир пройдет по адресу: Приморская ул., 41, Выборг (спорткомплекс "Фаворит").

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО