Мероприятие состоится в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В Выборге пройдет концерт народного артиста СССР Василия Ланового. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

В пятницу, 6 марта, жители Выборга и гости города соберутся во Дворце культуры. Вход будет строго по пригласительным билетам, которые все желающие могут получить в кассе Дворца культуры. В мероприятии также примут участие солисты творческих коллективов Министерства обороны РФ.

Концерт организован в Год памяти и славы в России в рамках общественно-политической акции "Спасибо за верность, потомки!" - культурной составляющей Всероссийского движения "Бессмертный полк России".

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге начали уборку автомобильного хлама.

Фото: vtanbove.ru