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Одну из улиц в Волхове могут назвать в честь актера Василия Ланового
Сегодня, 11:56
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Alena_Zinovieva

Одну из улиц в Волхове могут назвать в честь актера Василия Ланового

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В 2015 году народному артисту присвоили звание "Почетный гражданин Волхова".

В честь актера Василия Ланового хотят назвать одну из улиц в Волхове. Соответствующее предложение выдвинули на рассмотрение депутатской комиссии города. Об этом сообщается в Instagram главы администрации Волховского района Алексея Брицуна.

"Василий Семенович был удивительным человеком, бывал в Волхове, давал прекрасные концерты. Думаю, многие волховчане согласятся увековечить память Василия Семеновича таким образом в нашем городе", - написал чиновник.

В 2015 году народному артисту Василию Лановому присвоили звание "Почетный гражданин Волхова". В начале январе его с женой госпитализировали  с коронавирусом. 28 января на 88-м году жизни актера не стало.

Ранее мы писали, что одну из улиц в Петербурге могут назвать в честь Андрея Мягкова.

Фото: Mos.ru

Теги: василий лановой, волхов
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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