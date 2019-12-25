Одну из улиц в Волхове могут назвать в честь актера Василия Ланового

В 2015 году народному артисту присвоили звание "Почетный гражданин Волхова".

В честь актера Василия Ланового хотят назвать одну из улиц в Волхове. Соответствующее предложение выдвинули на рассмотрение депутатской комиссии города. Об этом сообщается в Instagram главы администрации Волховского района Алексея Брицуна.

"Василий Семенович был удивительным человеком, бывал в Волхове, давал прекрасные концерты. Думаю, многие волховчане согласятся увековечить память Василия Семеновича таким образом в нашем городе", - написал чиновник.

В 2015 году народному артисту Василию Лановому присвоили звание "Почетный гражданин Волхова". В начале январе его с женой госпитализировали с коронавирусом. 28 января на 88-м году жизни актера не стало.

Ранее мы писали, что одну из улиц в Петербурге могут назвать в честь Андрея Мягкова.

Фото: Mos.ru