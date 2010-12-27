  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
В Выборге пройдет акция "Мы против террора"
Сегодня, 13:43
48
KaterinaKono13

В Выборге пройдет акция "Мы против террора"

0 0

Участники мероприятия зажгут свечи, почтут память погибших минутой молчания и возложат цветы к стеле "Город воинской славы".

Сегодня, 3 сентября, на площади Выборгских полков состоится траурная акция "Мы против террора", посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Начало в 20.00.

Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом в России отмечается 3 сентября в память о трагических событиях в Беслане 2004 года, а также в память обо всех жертвах террористических актов и о сотрудниках правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.

Участники мероприятия зажгут свечи, почтут память погибших минутой молчания и возложат цветы к стеле "Город воинской славы".

Организаторами акции выступают комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район", МАУ "Дом молодежи".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии