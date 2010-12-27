В Выборге пройдет акция "Мы против террора"

Сегодня, 3 сентября, на площади Выборгских полков состоится траурная акция "Мы против террора", посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Начало в 20.00.
Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом в России отмечается 3 сентября в память о трагических событиях в Беслане 2004 года, а также в память обо всех жертвах террористических актов и о сотрудниках правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.
Участники мероприятия зажгут свечи, почтут память погибших минутой молчания и возложат цветы к стеле "Город воинской славы".
Организаторами акции выступают комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район", МАУ "Дом молодежи".
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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