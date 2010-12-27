В Выборге пройдет акция "Мы против террора"

Сегодня, 3 сентября, на площади Выборгских полков состоится траурная акция "Мы против террора", посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Начало в 20.00.

Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом в России отмечается 3 сентября в память о трагических событиях в Беслане 2004 года, а также в память обо всех жертвах террористических актов и о сотрудниках правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.