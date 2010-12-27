Традиционно на фестиваль приедет садовник Смольного института Максим Лещинский. Он представит гостям небольшую выставку букетов разных сортов сирени, в том числе редких.

Завтра, 8 июня 2019 года в Выборге пройдет "Сиреневый день в Монрепо" на площадке у Лесной сцены.

Традиционно на фестиваль приедет садовник Смольного института Максим Лещинский. Он представит гостям небольшую выставку букетов разных сортов сирени, в том числе редких. В ходе выставки любители-садоводы смогут задать и получить ответы специалиста на интересующие их вопросы.

Тема выставки Сирень Французская - Сирень русская. Вплоть до начала XX века любая сирень, которая поступала из Европы в Россию, называлась Французской. Это связано с тем, что первый селекционер, который серьезно занялся выведением новых сортов, был Виктор Лемуан из Франции, хотя некоторые сорта сирени существовали до него. Всего работало три поколения семьи Лемуана (Виктор, Эмиль, Анри). Им принадлежит свыше 240 сортов во всех семи цветовых группах, в том числе первые сорта белой махровой сирени "Мадам Лемуан", "Мадам Абель Шатене", " Мадам Казимир Перье". Сорт "Мадам Лемуан" и "Мишель Бюхнер" будут на выставке. рассказал Лещинский Piter.TV

Также будут представлены сорта Леонида Алексеевича Колесникова "Красавица Москвы", "Капитан Гастелло" и редчайший сорт " Маршал Жуков".