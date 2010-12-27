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В Выборге пройдет "Авторский концерт композитора Сергея Петрова"
Вчера, 23:46
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KaterinaKono13

В Выборге пройдет "Авторский концерт композитора Сергея Петрова"

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Большой симфонический оркестр Северо-Запада России под руководством дирижера Владимира Семагина представит инструментальные сочинения автора. Также для жителей и гостей города прозвучат песни из дебютного альбома выборгского композитора и романсы на стихи М. Цветаевой и О. Голобурды в исполнении Марии Бочмановой (сопрано).

6 августа в лекционном зале библиотеки А. Аалто состоится "Авторский концерт композитора Сергея Петрова". Начало в 19.00. Вход свободный.

Большой симфонический оркестр Северо-Запада России под руководством дирижера Владимира Семагина представит инструментальные сочинения автора. Также для жителей и гостей города прозвучат песни из дебютного альбома выборгского композитора и романсы на стихи М. Цветаевой и О. Голобурды в исполнении Марии Бочмановой (сопрано).

Отметим, мероприятие проходит в рамках XXVII фестиваля российского кино "Окно в Европу".

Организаторами выступают администрация МО "Выборгский район", общественное объединение "Фаворит-Выборг".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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