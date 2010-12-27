В Выборге пройдет "Авторский концерт композитора Сергея Петрова"

Большой симфонический оркестр Северо-Запада России под руководством дирижера Владимира Семагина представит инструментальные сочинения автора. Также для жителей и гостей города прозвучат песни из дебютного альбома выборгского композитора и романсы на стихи М. Цветаевой и О. Голобурды в исполнении Марии Бочмановой (сопрано).

6 августа в лекционном зале библиотеки А. Аалто состоится "Авторский концерт композитора Сергея Петрова". Начало в 19.00. Вход свободный. Большой симфонический оркестр Северо-Запада России под руководством дирижера Владимира Семагина представит инструментальные сочинения автора. Также для жителей и гостей города прозвучат песни из дебютного альбома выборгского композитора и романсы на стихи М. Цветаевой и О. Голобурды в исполнении Марии Бочмановой (сопрано). Отметим, мероприятие проходит в рамках XXVII фестиваля российского кино "Окно в Европу". Организаторами выступают администрация МО "Выборгский район", общественное объединение "Фаворит-Выборг". Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО