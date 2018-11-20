В Выборге произошло ДТП с участием пяти автомобилей

Пострадали два водителя.

Опасная авария с участием 5 легковых авто случилась накануне в Выборге. В результате ДТП оказались ранены два водителя. Об этом сообщает газета "Выборг".

Всё произошло в Выборге у дома № 8 по Приморскому шоссе в начале одиннадцатого утра. 36-летний водитель "Тойоты" ехал по улице Физкультурная от Гагарина в сторону Приморского шоссе; при выезде на главную не уступил приближавшемуся слева "Вольво". В результате столкновения "Тойоту" отбросило на припаркованный "Додж", "Вольво" выбросило на встречку под "Хёндэ", который от удара налетел на стоящий "Мицубиси". Травмы получили 50-летний водитель "Вольво" и 33-летняя дама-водитель "Хёндэ".

В прочих 3 случившихся в минувший понедельник авариях никто из людей не пострадал. В настоящее время по факту произошедшего проходит проверка.

Отметим, сотрудники Госавтоинспекции в который раз предупреждают автомобилистов о том, что нужно быть как можно внимательнее в пути, особенно при плохих погодных условиях.

Источник: газета "Выборг"