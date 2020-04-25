В Выборге продолжается строительство нового сквера

Работы в Южном районе города, на пересечении проспекта Победы и улицы Гагарина, стартовали в начале апреля. Уже завершена планировка территории и снят растительный грунт.

Территория нового сквера будет вымощена и обустроена – будут установлены лавочки с урнами, уличное освещение, пешеходные дорожки, зоны для отдыха. Зеленые насаждения будут максимально сохранены.

Доминантой станет восьмиметровая конструкция в виде фотопанно "Бессмертный полк". Для обеспечения безопасности и сохранности территории, на территории будет установлена система видеонаблюдения.

28 ноября 2019 года на заседании общественного совета по топонимике администрации МО "Выборгский район" будущему скверу присвоено название "Сквер Победы". Работы завершатся в августе 2020 года.

Территория для благоустройства выбрана по итогам общественного опроса и конкурсного отбора. Работы ведутся в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".