В Выборге презентовали «Гранитные колонны из Выборгского залива»

13 ноября состоялось торжественное открытие объекта "Гранитные колонны из Выборгского залива". Их установили вблизи бастиона Панцерлакс.

В мероприятии приняли участие представители правительства Ленинградской области, районной администрации, Выборгского замка.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой поздравил выборжан с открытием новой достопримечаельности.

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин выразил слова благодарности всем, кто принимал активное участие в создании в Выборге нового туристского объекта.

Глядя на эти фотографии, как было в заливе и на то что здесь сейчас, я хочу сказать спасибо за ту инициативу Александра Костенко и за поддержку правительства Ленобласти и всех, кто участвовал в этом проекте. И теперь мы имеем еще одну туристическую тропу, и я думаю, что это только начало. В дальнейшем сделаем благоустройтво для того чтобы все смотрелось красивее и солиднее.

- отметил Дмитрий Никулин.