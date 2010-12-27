В Выборге поздравили сотрудников полиции с профессиональным праздником

Праздник был приурочен ко Дню работника органов внутренних дел Российской Федерации.

В минувшую пятницу, 9 октября, в Выборгском Дворце культуры состоялась праздничная встреча сотрудников и ветеранов УМВД России по Выборгскому району Ленобласти. Праздник был приурочен ко Дню работника органов внутренних дел Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

10 ноября – День работника органов внутренних дел Российской Федерации. В этот день 1917 году постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР "для охраны революционного общественного порядка" была создана рабочая милиция. Долгие годы праздник носил название "День милиции". После вступления в силу нового закона "О полиции" название праздника устарело и, в соответствии с Указом Президента РФ от 13 октября 2011 года, он стал называться "День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации".

С поздравительной речью выступили глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и заместитель главы районной администрации Андрей Голобородько.

От вашей нелегкой и ответственной работы зависит спокойствие наших граждан, обеспечение правопорядка в районе. Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"

Участниками мероприятия также стали школьники кадетский классов, а также представители власти, СМИ, депутаты.

В рамках торжественного мероприятия отличившимся сотрудникам УМВД России по Выборгскому району также были вручены ведомственные медали Министерства внутренних дел, почетные грамоты и благодарности Правительства Ленинградской области, а также присвоены очередные звания.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО