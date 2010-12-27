Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Выборг
В Выборге поздравили сотрудников полиции с профессиональным праздником
Сегодня, 11:17
0
KaterinaKono13
200

В Выборге поздравили сотрудников полиции с профессиональным праздником

0
 
 

Праздник был приурочен ко Дню работника органов внутренних дел Российской Федерации.

В минувшую пятницу, 9 октября, в Выборгском Дворце культуры состоялась праздничная встреча сотрудников и ветеранов УМВД России по Выборгскому району Ленобласти. Праздник был приурочен ко Дню работника органов внутренних дел Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

10 ноября – День работника органов внутренних дел Российской Федерации. В этот день 1917 году постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР "для охраны революционного общественного порядка" была создана рабочая милиция. Долгие годы праздник носил название "День милиции". После вступления в силу нового закона "О полиции" название праздника устарело и, в  соответствии с Указом Президента РФ от 13 октября 2011 года, он стал называться "День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации".

С поздравительной речью выступили глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и заместитель главы районной администрации Андрей Голобородько.

От вашей нелегкой и ответственной работы зависит спокойствие наших граждан, обеспечение правопорядка в районе. 

Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"

Участниками мероприятия также стали школьники кадетский классов, а также представители власти, СМИ, депутаты.  

В рамках торжественного мероприятия отличившимся сотрудникам УМВД России по Выборгскому району также были вручены ведомственные медали Министерства внутренних дел, почетные грамоты и благодарности Правительства Ленинградской области, а также присвоены очередные звания.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг , день работника органов госбезопасности , новости выборга , новости ленобласти , умвд
Категории: Выборг

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5