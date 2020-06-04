В Выборге появится современный крытый автобусный павильон

За счет местного бюджета на ул. Железнодорожная идет строительство крытого остановочного пункта для пригородных и международных маршрутов.

Новый объект будет включать в себя участки для остановки автобусов, подходы для пассажиров и площадки ожидания. Элементы благоустройства территории выполнены в единой стилистике с соблюдением общей концепции сооружения. Кроме того, павильон обеспечит защиту пассажиров от атмосферных осадков и ветра.



Председатель комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи, капитального строительства и жилищных программ администрации МО "Выборгский район" Сергей Петров рассказал, что в настоящее время ведутся работы по обустройству объекта и прилегающей территории.



Предстоит сделать водостоки до водоприемников центральной городской канализации. Электроснабжение объекта предусмотрено от городской электросети. Строительные работы, в рамках муниципального контракта, осуществляет ООО "Профстрой-78"

Отметим, что появление нового павильона обеспечит одновременный проезд трех пригородных автобусов. Билеты по-прежнему будут продаваться в кассах автовокзала, в котором сохранится зал ожидания.



Заказчиком работ является администрация МО "Выборгский район".