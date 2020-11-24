В Выборге появилась обновленная спортивная площадка

Многопрофильная площадка появилась у средней школы №13.

Открывая долгожданный спортивный объект, исполняющий обязанности главы администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов поблагодарил подрядную организацию за качественную работу и отметил, что районная администрация, совместно с правительством Ленинградской области, продолжит улучшать условия для занятий физкультурой и спортом в образовательных учреждениях.

"Капитальный ремонт площадки прошел в установленный срок и в соответствии с требованиями к качеству. По условиям контракта, подрядная организация предоставила гарантию сроком на три года. Работы проведены в рамках государственной программы "Современное образование в Ленинградской области", средства выделены из областного и местного бюджетов. Общие расходы на капитальный ремонт составили 17,5 миллионов рублей, из которых 12 выделено из бюджета Ленинградской области".

Обращаясь к ученикам школы, Ильдар Гилязов также выразил уверенность в том, что развитая спортивная инфраструктура поможет ребятам достичь новых спортивных побед и успехов. Для этого созданы все условия: поле для мини-футбола с искусственной травой, площадки для волейбола и баскетбола со специальным резиновым покрытием, современные уличные тренажеры и территория для сдачи нормативов ГТО.

Отметим, что ученики школы №13 традиционно занимают призовые места на соревнованиях различного уровня по многим видам спорта.

Видео: PITER.TV