В Выборге поймали пьяного угонщика автомобиля "Нива"

Мужчина признался, что совершил кражу в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не мог полностью отдавать отчета своим действиям.

Сотрудники выборгской полиции поймали 37-летнего угнавшего накануне у 60-летней пенсионерки авто марки "Нива". Мужчина признался, что совершил кражу в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не мог полностью отдавать отчета своим действиям.

Полицейским удалось раскрыть еще один угон автомобиля. В этот раз был задержан преступник в городе Выборге Ленинградской области. В полицию 5 мая обратилась 60-летняя женщина с заявлением о том, что у нее угнали автомобиль, который был припаркован возле дома № 37 по проспекту Победы. У заявительницы пропала машина марки "ВАЗ-21214".

Спустя небольшой промежуток времени сотрудники правоохранительных органов сумели задержать угонщика авто. Он находился за рулем, похищенной машины. Мужчина 37 лет признался, что совершил кражу в состоянии алкогольного опьянения, поэтому не мог полностью отдавать отчета своим действиям.