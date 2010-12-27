Ленинградская область уверенно победила в командном зачете, обогнав соперников из Калининградской и Архангельской областей. В активе команды 8 золотых медалей (2 у юношей и 6 у девушек).

В Выборге подвели итоги Первенства Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

В соревнованиях участвовали спортивные сборные команды 9 субъектов Российской Федерации: 210 юных спортсменов (149 юношей и 61 девушка). Самой многочисленной было команда по дзюдо Ленинградской области – 58 спортсменов (38 юношей и 20 девушек). Первенство проводилось в 17 весовых категориях (9 категорий у юношей и 8 у девушек).



Ленинградская область уверенно победила в командном зачете, обогнав соперников из Калининградской и Архангельской областей. В активе команды 8 золотых медалей (2 у юношей и 6 у девушек).



По результатам соревнований сформирована спортивная сборная команда Северо-Западного федерального округа по дзюдо. В нее вошли 18 спортсменов из Ленинградской области (7 юношей и 11 девушек). Они получили право участвовать в главных соревнованиях года – первенстве России по дзюдо, которое пройдет в г. Дмитрове (Московская область) с 28 ноября по 1 декабря.

Источник: пресс-служба ЛО