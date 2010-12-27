В Выборге почтили память жертв политических репрессий

В Выборгском районе организовали ряд мероприятий, приуроченных к памятной дате - 30 октября.

В минувший вторник, 30 октября, в Выборге прошли торжественно-траурные мероприятия ко Дню памяти жертв политических репрессий. Подобные акции прошли на территории каждого региона Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Так, молодёжные организации города организовали ряд экскурсий по местам воинской славы. Для школьников прошли лекции в доме-музее В. И. Ленина, в библиотеке Светогорска.

Дата 30 октября была официально объявлена Днем памяти жертв политических репрессий решением Верховного совета РСФСР 18 октября 1991 года. Традиционно в этот день в России проводятся митинги, акции, тематические уроки в образовательных учреждениях и другие мероприятия, призванные напомнить об этой национальной трагедии, почтить память жертв репрессий.

Также, главы Выборга совместно с финской делегацией посетили мемориал "Памятник финским красногвардейцам". Мероприятие было приурочено к памяти жертв политических репрессий в 1918 году. В рамках акции прошло возложение цветов к памятнику погибшим финским красногвардейцам и посещение выставки "Связь поколений". Площадкой для проведения торжественно-траурной церемонии памяти павших воинов стал Дом-музей В.И. Ленина.

Выборгская резня — эпизод Гражданской войны в Финляндии, когда после захвата Выборга войсками генерала Маннергейма 29 апреля 1918 года были проведены аресты и массовые расстрелы финских красногвардейцев и гражданского населения, заподозренного в связях с коммунистами; в подавляющем большинстве это было местное русское население, не имевшее никакого отношения к красному движению. В момент вхождения белых финских частей в город фиксировался лозунг "Стреляй русских!", что можно расценивать как призыв к геноциду.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: wikipedia.org