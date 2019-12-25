В Выборге по подозрению во многомиллионном мошенничестве задержали главу администрации МО

Должностное лицо с подельниками похитило деньги, выделенные на ремонт зданий в городе.

Следователи Ленобласти задержали главу администрации областного МО "Выборгский район" по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

По данным следствия, в 2019 году подозреваемый, будучи должностным лицом, ради собственной выгоды использовал документы с заведомо ложными сведениями о якобы выполненном капительном и текущем ремонте зданий и помещений в городе Выборг. В действительности работы не выполнялись, но были оплачены за счет средств местного бюджета на сумму свыше 700 млн рублей. Похищенные деньги подозреваемый вместе с подельниками, главой комитета финансов той же администрации и иными лицами, распределили и потратили по своему усмотрению.

По месту жительства и работы подозреваемого провели ряд обысков, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и соучастников преступления.

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