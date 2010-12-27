В четверг в Выборге отпразднуют День государственного флага

Юным жителям города торжественно вручат первые паспорта, а на площади Выборгских полков развернут огромный флаг Российской Федерации.

В четверг, 22 августа, в Выборге отпразднуют День государственного флага. Его уже 25 лет отмечают по всей России, сообщила пресс-служба районной администрации.

Праздничные мероприятия начнутся в выставочном зале "Выборг – город воинской славы" в доме №5 на ул. Димитрова. В 12:00 там состоится вручение первых паспортов юным жителям Выборгского района.

Затем, в 14:00, на площади Выборгских полков волонтеры "Дома молодежи" раздадут всем желающим ленточки в цветах российского флага. Там же развернут огромный триколор площадью более 400 кв. метров.

Отметим, что организацией займутся районный Комитет спорта, культуры и молодежной политики, а также упомянутый "Дом молодежи".

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Фото: Pixabay