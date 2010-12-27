Скейт-площадка и селфи-скамейка: в Светогорске обсудили планы по благоустройству

В частности, в городе появятся новые игровые зоны и арт-объекты.

Цвет настроения - розовый. В Светогорске Выборгского района продолжаются активные работы по благоустройству. Недавно здесь подвели итоги работ по облагораживанию города за прошлые годы, а также обсудили ближайшие планы в этой сфере. В частности, по данным пресс-службы администрации Выборгского района, в скором времени преобразится светогорский парк. Здесь появятся скейт-площадка и скамейка для селфи. В Сети даже появились первые фото необычного арт-объекта, выкрашенного в розовый цвет.

Специалисты комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, а также комитетов по строительству, ТЭК, дорожному хозяйству, Фонда капремонта и Центра компетенций оценили состояние городской инфраструктуры Светогорска. По результатам работы комиссии будет сформирован дальнейший план благоустройства города. В 2018 году в Светогорске обновили сразу несколько дворовых территорий. Также началась комплексная реконструкция городского парка.

Помимо вышеназванных скамейки для "себяшек" и групповых фото, а также скейт-парка, в городе продолжается реконструкция территории у дома № 1 на Пограничной улицы. Там, по задумке администрации, появится рекреационная зона. Граждане и туристы смогут отдохнуть в ней после рабочего дня, кроме того, новая площадка подойдет для организации концертов и развлекательных мероприятий.

В планах - реализация масштабного проекта по созданию пешеходной зоны и сети велодорожек вдоль улицы Победы, связывающей автовокзал, центральную площадь, здание администрации и Дом культуры. Работы планируется начать в 2020 году.Особенного внимания требуют территории, прилегающие к МАПП "Светогорск". Также в благоустройстве нуждается набережная реки Унтерниска (Унтернисканйоки).

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района