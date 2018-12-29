В Выборге откроется выставка картин Галины Вишнивецкой

Экспозиция продлится до конца февраля в Библиотеке А.Аалто.

Уже 2 февраля 2019 года, в 14:00, в центральной городской библиотеке Аалто в Выборге состоится открытие картинной экспозиции работ известного художника Галины Вишнивецкой. Также в пресс-службе библиотеки отметили, что открытие будет сопровождаться театральной постановкой "Мечта" в исполнении актеров Молодежного городского театра.

В спектакле по авторскому сценарию Галины Вишнивецкой затрагивается философская тема мечты, как заданного вектора движения в нашей жизни.

Адрес: пр. Суворова, д.4, 1 этаж

Стоимость входа: бесплатно

Источник: пресс-служба библиотеки Аалто