В Выборге откроется выставка глухих художников и фотографов "Театр глазами тишины"

Программа выставки обещает быть насыщенной: в рамках мероприятия пройдут экскурсии по самой выставки, концерт, а также познавательная лекция "Искусство глазами глухих художников".

В предстоящую субботу, 30 марта, в Выборге пройдет выставка глухих художников и фотографов "Театр глазами тишины". Местом проведения выставки станет городская библиотека на Рубежной, 18. Информация об этом появилась на официальной страничке библиотеки в соцсети "ВКонтакте".

Программа выставки обещает быть насыщенной: в рамках мероприятия пройдут экскурсии по самой выставки, концерт, а также познавательная лекция "Искусство глазами глухих художников".

Начало выставки в 12:00.



Источник: пресс-служба библиотеки на Рубежной