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В Выборге откроется выставка глухих художников и фотографов "Театр глазами тишины"
Сегодня, 14:44
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KaterinaKono13

В Выборге откроется выставка глухих художников и фотографов "Театр глазами тишины"

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Программа выставки обещает быть насыщенной: в рамках мероприятия пройдут экскурсии по самой выставки, концерт, а также познавательная лекция "Искусство глазами глухих художников".

В предстоящую субботу, 30 марта, в Выборге пройдет выставка глухих художников и фотографов "Театр глазами тишины". Местом проведения выставки станет городская библиотека на Рубежной, 18. Информация об этом появилась на официальной страничке библиотеки в соцсети "ВКонтакте".

Программа выставки обещает быть насыщенной: в рамках мероприятия пройдут экскурсии по самой выставки, концерт, а также познавательная лекция "Искусство глазами глухих художников".

Начало выставки в 12:00. 

Источник: пресс-служба библиотеки на Рубежной

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Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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