В Выборге откроется фотовыставка Николая Капранова "Наваждение"

Уже в предстоящую пятницу, первого февраля. Категория "12+".

В предстоящую пятницу, первого марта, в шесть часов вечера в Выборге состоится торжественное открытие фотовыставк Николая Капранова под названием "Наваждение". Категория мероприятия "12+", сообщают организаторы экспозиции.

Площадкой для проведения выставки станет городская библиотека на улице Рубежная, 18. Каждый из своих фотошедевров автор посвятил пейзажной красоте Ладоги. В основе его произведений лежат образы, навеянные самой природой. Название выставки "Наваждение" символизируют чарующие свойства природы, ее магию и таинственность.

Автор работ: Николай Капранов, по профессии конструктор-кораблестроитель. Мастер спорта по водному туризму. Неоднократный призер фестивалей авторских фильмов о спортивном туризме и путешествиях. Многократный победитель Фестиваля "Сто дорог" в номинации пейзажной фотографии. Член Союза фотохудожников России. Путешествует и снимает дикую природу российского Севера.

Вход на мероприятие бесплатный.