В Выборге откроется фотовыставка "Цветы для Снежной королевы"

Уже в эту пятницу, в 18:00.

В предстоящую пятницу, 1 февраля в 18:00 в городской библиотеке города Выборга на улице Рубежной, 18 откроется фотовыставка "Цветы для Снежной королевы" Александра Шахмина. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Серия работ родилась из попыток совместить лед и пламень: получить фотографическое изображение с натуральными текстурами, напоминающие живописные работы – замороженный хаос, рождающий цветовую гармонию.

Фотоснимки сделаны без какой-либо компьютерной обработки. Тем самым, экспозиция содержит в себе кадры, застывших во льду соцветий. Необычность снимкам придает способ создания при помощи яркого освещения. Подобная техника дает возможность добиться как высокого разрешения, так и гармоничного соединения цвета со светом.



Автор выставки: Александр Шахмин, фотограф-любитель, стаж занятия фотографии более 15 лет. Участник большого числа выставок в Санкт-Петербурге, других городах России и за рубежом. Основное кредо − выделение и сохранение красоты из окружающего хаоса бытия. Член Творческого союза художников России. Член народного фотоклуба ВДК. Член Санкт-Петербургского фотографического общества.

Как отмечают организаторы, на мероприятие приглашаются все желающие, вход свободный.

Источник: пресс-служба библиотеки