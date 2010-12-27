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В Выборге открылся национальный кинофестиваль России "Окно в Европу"
Сегодня, 22:50
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KaterinaKono13

В Выборге открылся национальный кинофестиваль России "Окно в Европу"

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На протяжении 7 дней в Выборге будут проходить кинопоказы, выставки и встречи. Жители и гости города смогут посмотреть порядка 130 кинокартин в разных жанрах.

В Выборге открылся старейший национальный кинофестиваль России.

27-й кинофестиваль "Окно в Европу" открылся двумя фильмами: анимационной лентой "Он не может жить без космоса" ленинградского режиссера Константина Бронзита и полнометражной игровой картиной Константина Худякова "Конец сезона".

На протяжении 7 дней в Выборге будут проходить кинопоказы, выставки и встречи. Жители и гости города смогут посмотреть порядка 130 кинокартин в разных жанрах.

В 2019 году XXVII фестиваль российского кино "Окно в Европу" посвящен памяти выдающегося актёра, кино- и театрального режиссёра, сценариста Ролана Антоновича Быкова, 90-летие которого будет отмечаться осенью этого года.

Закрытие фестиваля состоится 8 августа в стенах Выборгского замка.

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: выборг, новости выборга
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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