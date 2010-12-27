В Выборге открыли памятник супругам-меценатам Юхо и Марии Лаллукка

На Южном кладбище состоялось открытие памятника известным выборгским меценатам – супругам Юхо и Марии Лаллукка.

Участниками мероприятия стали представители администрации МО "Выборгский район", финских общественных организаций "Памаус", "Про Сорвалин Хаутаусмаа", "Мемориальный парк Сорвали", местные жители.

Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти Юхо и Марии Лаллукка - людям, которые очень любили Выборг, любили не на словах, а на деле. Выборгские меценаты отдали много сил, средств и души городу, в котором жили. Прошли годы и десятилетия, а мы с вами помним об их благотворительных деяниях. Установка памятника на месте захоронения Юхо и Марии Лаллукка – это дань уважения благодарных потомков. отметил заместитель председателя по внутренней политики и международным связям районной администрации Владимир Васильев.

Также он выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество местных властей с финскими обществами.

Напомним, благотворительная деятельность семьи предпринимателей Лалукка была направлена на просвещение, культуру, помощь церквям Выборгской губернии и др.

В частности, одно из главных семейных вложений – городская библиотека, построенная по проекту Алвара Аалто.

В ходе мероприятия заместитель директора библиотеки А.Аалто Татьяна Светельникова сообщила, что сотрудники учреждения намерены поддерживать порядок на месте захоронения меценатов.

Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО