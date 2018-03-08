В Выборге от ножевых ранений скончалась мать двоих детей

Мать двоих детей скончалась от трёх ножевых ранений.

В Выборге скончалась мать двоих детей. Причиной трагедии стала ревность, рассказали 47news в правоохранительных органах.

Как стало известно 47news, в третьем часу дня 7 марта в скорую Выборга позвонила 19-летняя девушка и сообщила, что в квартире по Одесскому переулку, 3 истекает кровью ее 28-летняя знакомая. Прибывшие медики попытались реанимировать раненную, но она скочалась. На теле погибшей зафиксировано три ножевых ранения в районе груди и одно в районе бедра. Девушка, которая вызвала врачей, рассказала им, что это она ранила подругу. Орудие убийства - окровавленный кухонный нож был найден в раковине.

По предварительным данным, девушки жили вместе и состояли в интимных отношениях. Обе не работали. По данным полиции, баловались синтетическими наркотиками.

Про убитую известно, что у нее двое детей, девочки двух и пяти лет. Они давно живут у бабушки. С их отцом Надежда в разводе, а формально состоит во втором браке. К уголовной ответственности не привлекалась.

На сегодняшний день известно, что причиной убийства стала ревность. Как говорят, Настя ревновала Надежду ко всем окружающим, хотя та повода не давала.

Как сообщили в пресс-службе Следкома Ленобласти, девушке предъявлено обвинение.