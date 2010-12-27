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В Выборге орудуют мошенники-гипнотизеры
Сегодня, 14:13
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KaterinaKono13

В Выборге орудуют мошенники-гипнотизеры

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Преступники действуют по следующей схеме: один из них просит продавца показать продукцию, в то время как два других отвлекают его, пока первый ворует товар. 

В Выборге орудуют мошенники-гипнотизеры. Информация об этом появилась в соцсетях. 

Преступники действуют по следующей схеме: один из них просит продавца показать продукцию, в то время как два других отвлекают его, пока первый ворует товар. 

Автор поста сообщает, что мошенники могут владеть гипнозом. Также в Интернете появились описания предполагаемых мошенников-гипнотизеров: высокий седой мужчина 50-60 лет, молодой человек 27-38 лет среднего роста с волнистыми волосами и круглолицый мужчина с короткой стрижкой. 

 

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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