Преступники действуют по следующей схеме: один из них просит продавца показать продукцию, в то время как два других отвлекают его, пока первый ворует товар.

В Выборге орудуют мошенники-гипнотизеры. Информация об этом появилась в соцсетях.

Преступники действуют по следующей схеме: один из них просит продавца показать продукцию, в то время как два других отвлекают его, пока первый ворует товар.