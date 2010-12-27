В Выборге орудуют мошенники-гипнотизеры. Информация об этом появилась в соцсетях.
Преступники действуют по следующей схеме: один из них просит продавца показать продукцию, в то время как два других отвлекают его, пока первый ворует товар.
Автор поста сообщает, что мошенники могут владеть гипнозом. Также в Интернете появились описания предполагаемых мошенников-гипнотизеров: высокий седой мужчина 50-60 лет, молодой человек 27-38 лет среднего роста с волнистыми волосами и круглолицый мужчина с короткой стрижкой.
Обсуждение ( 0 )