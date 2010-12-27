В Выборге окончены осенние ремонтные работы по содержанию дорог

В 2018 году в Выборге за летний период отремонтировали и восстановили около 70 дорог.

В Выборге дорожные службы осуществили плановый поддерживающий ремонт дорог, который проводится регулярно в весеннее и осеннее время года. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Дефекты дорожного покрытия устранили на ул. Выборгской, ул. Ильинской, ул. Железнодорожной, ул. Кленовой, ул. Гагарина, ул. Крутой, ул. Уральской, ул. Октябрьской, ул. Кленовой, пр. Победы, ул. Рубежной, ул. Крепостной, ул. Ладанова, а также на Московском и Ленинградском проспектах и вблизи дома № 13 по Ленинградскому шоссе.

Работы прошли в рамках муниципального контракта по содержанию дорог.

Напомним, в этом году в Выборге за летний период отремонтировано и восстановлено порядка 70 дорог в рамках капитального, ямочного ремонтов и исполнения гарантийных обязательств, а также поддерживающего ремонта.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО