В Выборге обсудят концепцию развития ресурсного добровольческого центра

В Выборге для реализации целей проекта запланировано формирование сети центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений.

Тринадцатого сентября в выставочном зале "Выборг – город воинской славы" (ул. Димитрова, д. 5) пройдет совещание на тему: "Создание концепции развития ресурсного добровольческого центра Выборгского района". Начало в 15.00.

Участниками мероприятия станут представители муниципальных органов власти в сфере образования и молодежной политики, а также руководители добровольческих (волонтерских) объединений, действующих в Выборгском районе.

Отметим, в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 реализуется Федеральный проект "Социальная активность". Он направлен на создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества.

В Выборге для реализации целей проекта запланировано формирование сети центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений.

Организаторы: комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район", МАУ "Дом молодежи".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО